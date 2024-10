Spektakularna przemiana Lizzo. W końcu ujawniła, w jaki sposób schudła

Amerykańska gwiazda, znana z takich przebojów jak "Good as Hell" i "Truth Hurts", zaskoczyła wyznaniem na temat swojej diety.

Niegdyś była weganką, postanowiła jednak włączyć do swojej diety mięso, co, jak twierdzi, wpłynęło na znaczącą poprawę samopoczucia i utratę wagi. W opublikowanym na Instagramie filmiku artystka opowiedziała o swoim nowym sposobie odżywiania.

Lizzo wyjaśniła, że decyzja o powrocie do mięsa pojawiła się podczas jej podróży do Japonii. "Kiedy dotarłam do Japonii, byłam zachwycona tym, jak czyste i smaczne było tam jedzenie. Delektowałam się świeżym sushi, pysznym jajkiem i byłam zdumiona, jak dobrze czułam się następnego dnia" - wyznała artystka.