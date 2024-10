Nie rozmawia z siostrą od dwóch lat. Pokłóciły się o majątek po rodzicach

Kobieta nie ukrywa, że ostatnie miesiące życia jej matki były bardzo trudne, przede wszystkim ze względu na pogarszający się stan jej zdrowia. Ona jednak nie wyobrażała sobie oddać jej do żadnego ośrodka. Elżbieta oraz jej mąż nie mogli sobie pozwolić, by któreś z nich zrezygnowało z pracy, dlatego postanowili zatrudnić opiekunkę, która przez kilka godzin dziennie się nią zajmowała.

Warto podkreślić, że siostra Elżbiety kilka lat temu również otrzymała część majątku od rodziców, którzy przepisali na nią wówczas ok. 1 ha ziemi.

Kilkanaście lat temu Danuta Stańczak podjęła decyzję o przepisaniu majątku na dzieci. Jak sama przyznała w rozmowie z Wirtualną Polską, miało to związek z wiekiem emerytalnym i rezygnacją z pracy w rolnictwie. Choć obecnie rolnicy mogą przechodzić na emeryturę bez konieczności pozbywania się ziemi, kiedyś nie było to możliwe.

Kobieta nie ukrywa jednak, że nigdy nie miała problemu z tym, by przekazać swój dobytek pociechom. Sama zresztą też otrzymała schedę po rodzicach.

Danuta Stańczak nie ukrywa, że posiadanie gospodarstwa rolnego wiązało się z ciężką pracą fizyczną. Do tego dochodziły również liczne obowiązki domowe. Kiedy jednak jej dzieci dorosły i mogły przejąć pieczę nad rodzinnym majątkiem, wspólnie z mężem mogli wreszcie w pełni cieszyć się życiem.

- Dużo podróżujemy, spotykamy się z innymi seniorami i robimy rzeczy, na które wcześniej nie mogliśmy sobie pozwolić. Nasza sytuacja finansowa też znacznie się poprawiła. Emerytury przychodzą regularnie, a my nie musimy martwić się o to, czy nasze uprawy pozwolą nam godnie żyć.

Olga Kiedrowicz nie chce, by dla jej syna liczyły się wyłącznie rzeczy materialne.

Kobieta nie ukrywa, że słyszała wiele historii na temat problemów związanych z podziałem majątku. Sama ma dwoje dzieci, dlatego boi się, że w przyszłości z tego powodu może dojść między nimi do kłótni.

- Czy mają mi za złe takie podejście? Nie wiem, może. Nigdy nie rozmawiałam z nimi na ten temat. Córka jest na drugim roku studiów, a syn niedawno obronił magisterkę, dlatego być może jeszcze o tym nie myślą. Póki co wspieram ich na tyle na, ile mogę.

Zdarza się, że dzieci oczekują, by rodzice przepisali na nie swój majątek. Biorą to wręcz za pewnik. Kiedy jednak dowiadują się, że matka lub ojciec mają zupełnie inne plany, dochodzi między nimi do sporu.