Ivana i Donald Trump należeli w latach 80. do amerykańskiej śmietanki towarzyskiej

Rozstali się po 25 latach małżeństwa. Oto co dostała po rozwodzie

Ivana i Donald Trump należeli w latach 80. do amerykańskiej śmietanki towarzyskiej. Para doczekała się trójki dzieci: Ivanki, Erica i Donalda Jr. Po 25 latach wspólnego życia podjęli decyzję o rozwodzie. Wszystko w związku z romansem Trumpa z Marlą Maples. Ivana Trump zmarła 14 lipca 2022 roku.

Ivana Trump urodziła się w 1949 roku w Czechosłowacji. Karierę zrobiła jednak w Stanach Zjednoczonych, gdzie poznała swojego przyszłego męża, Donalda Trumpa. Pierwsze spotkanie pary miało miejsce w klubie Maxwell's Plum na Florydzie. Tuż po nim Trump miał wielokrotnie wydzwaniać do Ivany i odwiedzić ją raz bez zapowiedzi w Montrealu, w którym wówczas mieszkała. Po pół roku znajomości oświadczył się.

Ivana i Donald Trump byli małżeństwem przez 25 lat

Ivana i Donald Trump pobrali się wiosną 1977 roku na Manhattanie. Za namową prawnika Trumpa, przed ślubem podpisali intercyzę, która o mały włos nie doprowadziła do przedwczesnego rozstania. Wszystko z powodu zapisu, który mówił, że w razie rozpadu związku, Ivana miała oddać wszystkie prezenty, jakie otrzymała od męża. Przyszła żona Donalda Trumpa miała się wściec. Zapis szybko zniknął z intercyzy.

Małżeństwo doczekało się trójki dzieci: Ivanki, Erica i Donalda Jr. Ivana Trump nie zamierzała być jednak tylko żoną i matką. W trakcie małżeństwa z Donaldem rozwijała się jako bizneswoman. Zasiadła w zarządzie firmy The Trump Organization, zajmowała się projektowaniem wnętrz nieruchomości męża i inwestowała w kasyna w Atlantic City.

Szczęście Trumpów trwało do momentu, w którym na jaw wyszedł romans biznesmana z Marlą Maples. "Ta młoda blondynka zbliżyła się do mnie i powiedziała: »Jestem Marla i kocham twojego męża, ok?«. Powiedziałam: »Spadaj. Kocham mojego męża«. To było bardzo nieeleganckie, byłam w szoku" - pisała Ivana Trump w książce "Raising Trump".

Ivana i Donald Trump w latach 90. © Getty Images | Ron Galella Ltd

Rozwód Ivany i Donalda był tematem nr 1 w mediach. Uzyskali go w 1992 roku. Według "The New York Timesa", Ivana dostała 14 mln dolarów, 650 tysięcy dolarów rocznie alimentów na dzieci, mieszkanie w Trump Plaza, dom w Connecticut, 49 proc. udziałów w rezydencji Mar-a-Lago na Florydzie, a także prezenty, jakie otrzymała od męża.

Testament Ivany Trump

Ivana Trump zmarła 14 lipca 2022 roku w swoim apartamencie w Nowym Jorku. Do samego końca miała utrzymywać kontakt z byłym mężem. Pół roku po jej śmierci "Forbes" dotarł do jej testamentu, w którym o Trumpie nie było jednak ani słowa.

Ivana i Donald Trump w 2014 roku © Getty Images | Dave Kotinsky

Według dziennikarzy dwutygodnika, Ivana Trump dysponowała majątkiem o wartości 34 milionów dolarów. Zgodnie z jej ostatnią wolą, pieniądze te zostały podzielone pomiędzy jej dzieci: Ivankę, Erica i Donalda Jr. Dwie nieruchomości, w tym jedną we francuskim Saint Tropez, przeznaczono dla przyjaciół. Mieszkanie na Florydzie trafiło natomiast do Dorothy Curry, która najpierw była nianią jej potomstwa, a później osobistą asystentką.

Część dobytku Ivany Trump trafiła także do organizacji charytatywnych. Amerykański Czerwony Krzyż i Armia Zbawienia otrzymały wszystkie ubrania Ivany Trump - z wyjątkiem kolekcji futer, która miała zostać sprzedana. Dochód miał trafić do dzieci.

