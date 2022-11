Nie rujnuj budżetu przez świąteczne prezenty – mamy dla Ciebie markowe perełki taniej!

Wnętrzarskie akcesoria to jeden z najlepszych pomysłów na prezent świąteczny, jeżeli masz wśród swoich bliskich prawdziwego fana designu i urządzania wnętrz. Niebieski kieliszek do szampana, holograficzna karafka czy szklana patera z pewnością zaskoczą niejedną osobę. Ciekawym dodatkiem do głównego prezentu będzie romantyczna ramka na zdjęcia lub notes w kwiatowe wzory. Gdy nie wiemy, na co się zdecydować, zasięgnijmy informacji u źródła. Kto wie, może komuś przyda się akurat pikowana pufa do salonu albo lampa stołowa ze złotym kloszem? Zanim jednak wybierzemy konkretny model, upewnijmy się, w jakich trendach gustują obdarowywani. W TK Maxx znajdziemy też mnóstwo szklanych dekoracji z charakterem, np. wazonik w kolorze przydymionego różu (49,99 zł), świecznik na drewnianej podstawie (39,99 zł) czy wysoką doniczkę w białym kolorze z nowoczesną grafiką (49,99 zł). Bezpiecznym wyborem są także kosmetyki, które zawsze sprawdzają się na święta. Tutaj proponujemy zestaw do kąpieli w stylu zero waste (19,99 zł) – pasuje do minimalistycznej łazienki i z pewnością umili wieczorne rytuały pielęgnacyjne.