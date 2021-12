Nie słuchasz? Nie idę z tobą do łóżka?

Wręcz przeciwnie! To jest bardzo realistyczne podejście do seksu. Niestety ciągle w naszej kulturze seksualność odziewa się w różne dodatkowe znaczenia, które jej szkodzą. Mam na myśli uwznioślenie aktu miłosnego, któremu powinna towarzyszyć magia, a co się dalej z tym wiąże, niesłychane przeżycia emocjonalne. Często czytam artykuły, w których właśnie w ten sposób traktuje się seks, stanowiący niemal nieziemskie doświadczenie. Do wielu osób taka narracja nie przemawia, bo nie umieją się w niej odnaleźć. Część z nich nie albo nie czuje tych uniesień, o których przeczytała w magazynie, albo jest rozczarowana, bo miało być lewitowanie, a go nie ma. I tutaj ratunkiem jest rozmowa i umiejętność słuchania, dzięki którym w relacji dwóch osób możliwe jest zobaczenie perspektywy partnera czy partnerki, otworzenie się na to, co o tym seksie myśli, jak go sobie wyobraża, co chciałaby czy chciałby wypróbować, a na co nie ma gotowości. Uwspólnianie języka pozwala zobaczyć, że partnerzy mają podobne oczekiwania w seksie, że na podobnych rzeczach im zależy. Tymczasem często jestem świadkiem sytuacji, w której dwie osoby nie dogadują się właśnie dlatego, że używają innego kodu. Warto pamiętać, że słowa niosą ze sobą różny ładunek emocjonalny i z tego powodu mogą być zupełnie inaczej odczytywane.