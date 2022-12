Nie tylko grudnik. Te rośliny doniczkowe kwitną zimą

Zima to czas, gdy większość roślin doniczkowych uraczy nas jedynie zielonymi liśćmi. Jest jednak kilka gatunków, które to właśnie o tej porze roku będą cieszyć nasze oczy kwiatostanami. Do tej grupy zalicza się nie tylko popularna szlumbergera, znana bardziej pod nazwą grudnika. Mamy naprawdę sporo roślin do wyboru.