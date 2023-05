Nie tylko Harry. On też krytykował miejsce podczas koronacji

Mąż Zary Tindall narzeka na miejsce podczas koronacji

Jak się okazuje, nie tylko Harry nie był zadowolony ze swojego miejsca. Jak donosi brytyjski portal Pagesix.com, na ograniczoną widoczność narzekał Mike Tindall. Były gracz rugby, obecnie mąż Zary Tindall, córki księżniczki Anny i najstarszej wnuczki królowej Elżbiety II, dał upust emocjom w swoim najnowszym podcaście "The Good, The Bad & The Rugby".