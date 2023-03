"To będzie najlepsza kara". Tylko tak można ustawić Harry'ego do pionu

Najpierw Meghan i Harry zdecydowali się opowiedzieć o szczegółach swojego życia w miniserialu dokumentalnym Netfliksa. Niedługo potem wydał Harry wydał autobiografię pt. "Ten drugi". Zarówno w dokumencie, jak i w książce, nie miał do powiedzenia miłych rzeczy na temat swojej rodziny. Postanowił ujawnić to, co działo się za zamkniętymi drzwiami. Czy będzie to gwóźdź do trumny jego relacji z ojcem?