Nie tylko na trening. Te ubrania sportowe możesz nosić każdego dnia

Sposób na bluzę. Do czego pasuje sportowa hoodie?

Klasyczna bluza z kapturem to absolutny must have w każdej szafie. Jest wygodna, ciepła, zapewnia pełen komfort ruchów i dobrze komponuje się z wieloma strojami. Sportowy charakter bluzy z miejsca kategoryzuje ją jako element luźnych, streetwearowych stylizacji. Nie oznacza to jednak, że hoodie nie może wyglądać kobieco i seksownie! Na modowych wybiegach kolorowe, bawełniane bluzy triumfowały w duecie z ołówkowymi sukienkami na ramiączka i z jeansowymi mini. Jednak naszą ulubioną stylizacją tego sezonu jest hoodie w zestawie ze zwiewną, tiulową spódnicą, czyli miks sportowego looku z romantycznym stylem baleriny.