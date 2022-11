Nie uśmiecha się od 40 lat, żeby nie mieć zmarszczek. "Nazywają mnie Mona Lisą"

50-letnia obecnie Tess Christian z Wielkiej Brytanii od 40 lat celowo się nie uśmiecha. Choć wielu może to zdziwić, twierdzi, że to właśnie dzięki temu zapobiegła powstawaniu zmarszczek. Co więcej, Tess nie uśmiechała się nawet przy narodzinach córki. - Nauczyłam się kontrolować mięśnie twarzy, trzymając je sztywno - zdradziła w rozmowie z "Daily Mail".