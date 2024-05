Nie wieszaj mokrego prania na balkonie! Może skończyć się karą grzywny

Niektórzy organizują na balkonach grille i imprezy, inni opalają się tam nago. Mimo że te czynności są formalnie "zabronione", istnieją również inne zasady dotyczące korzystania z balkonów, o których mało kto wie. Jedną z nich jest kwestia wieszania mokrego prania. Jeśli jesteś osobą, która to robi, lepiej miej się na baczności.

Wieszanie prania na balkonie jest jedną z najczęstszych czynności wykonywanych, kiedy nadejdą ciepłe dni i pojawi się słońce. Pranie schnie wtedy szybciej i pachnie świeżo. Mało kto jednak zdaje sobie sprawę, że wieszanie mokrych ubrań na balkonie jest raczej niezalecane. Chociaż nie ma przepisów wyraźnie tego zakazujących, to jednak regulaminy wspólnot często zawierają taki zapis.

Jeżeli jednak ociekające wodą pranie znajduje się na zabudowanej części balkonu, należy podstawić pod nie miskę. Jeśli woda wyleje się poza balkon, grozi nam kara grzywny do 500 zł (według art. 75 i 145 k.w.).

Co jeszcze jest zakazane na balkonach? Niektóre z tych zakazów mogą zaskakiwać. Na przykład zabronione jest trzepanie koców i dywanów (co wchodzi w zakres przepisów zakazujących śmiecenia) oraz wywieszanie donic z kwiatami poza balustradą. To również związane jest z art. 75 k.w., który przewiduje karę grzywny za wystawianie na balkonach ciężkich przedmiotów, w tym donic z kwiatami.