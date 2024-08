- Dużo podróżowałam, dorastając, a jedną z zasad, której moja mama kazała mi przestrzegać i której przestrzegam do dziś, jest to, aby zawsze mieć zakryte ciało — zdradziła.

Fischbach odradza wkładanie klasycznych t-shirtów. Dlaczego? W trakcie lotu może dojść do lądowania awaryjnego. W takiej sytuacji na pokładzie rozkładane są dmuchane zjeżdżalnie, które umożliwiają ewakuację. Podczas zjazdu koszulka może się podwinąć, a kontakt skóry z szorstką powierzchnią zjeżdżalni może skutkować bolesnym obtarciem. Jeśli chcesz polecieć w t-shircie, pamiętaj, aby włożyć pod niego bokserkę.

Zapraszamy na grupę FB – #Wszechmocne. To tu będziemy informować na bieżąco o terminach webinarów, wywiadach, nowych historiach. Dołączcie do nas i zaproście wszystkie znajome. Czekamy na was!