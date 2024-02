Przyłapani zapłacą 5000 zł. Nie wyrzucaj do zwykłego śmietnika

Surowe kary. Ile grozi za porzucanie elektrośmieci?

Odpowiedni sposób utylizacji sprzętów elektronicznych to nie tylko kwestia sumienia, regulują go konkretne przepisy prawa. Każdemu, kto się do nich nie dostosuje, grozi wysoki mandat. Funkcjonariusze policji lub straży miejskiej mogą go wystawić nawet za wyrzucenie baterii do nieprzeznaczonego do tego kosza. O wymiarze kary decyduje ustawa dotycząca zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego z 2015 roku – grzywny sięgają od 20 zł aż do 5 tysięcy w maksymalnym wymiarze kary.