Zamiast do kosza, wrzuć do storczyka. Będzie uginać się od kwiatów

Awokado, pyszne i zdrowe warzywo, stało się w ostatnich latach niezwykle popularne. Coraz częściej gości na naszych stołach, jest dodawane do sałatek, kanapek czy smoothie. Jednak większość z nas po zjedzeniu owocu bez wahania wyrzuca jego pestkę.

To duży błąd! Pestka awokado, choć na pierwszy rzut oka niepozorna, kryje w sobie mnóstwo cennych składników odżywczych, które mogą z powodzeniem wspierać rozwój naszych roślin doniczkowych.

Pestki awokado są bogate w minerały, które korzystnie wpływają na rozwój roślin. Zawierają potas, fosfor oraz związki antyoksydacyjne, które pomagają roślinom w zdrowym wzroście. Potas wspiera fotosyntezę i gospodarkę wodną roślin, a fosfor stymuluje rozwój korzeni i kwitnienie. Co więcej, nie zawiera sztucznych chemikaliów, które mogą szkodzić roślinom i zanieczyszczać środowisko.

Nawóz z pestki awokado doskonale sprawdza się w pielęgnacji roślin domowych, takich jak storczyki, fikusy, paprotki, a także sukulenty. Regularne stosowanie nawozu pozwala roślinom lepiej kwitnąć , wzmacnia system korzeniowy i sprzyja bujnemu wzrostowi liści. Co ważne, ten naturalny nawóz nie obciąża roślin nadmiarem składników chemicznych, co bywa problemem przy stosowaniu sztucznych nawozów.

Zrobienie go jest prostsze, niż się wydaje. Po oddzieleniu pestki od miąższu wystarczy ją dokładnie opłukać pod bieżącą wodą i pozostawić do wyschnięcia na kilka dni. Gdy pestka całkowicie wyschnie, należy zetrzeć ją na drobny proszek za pomocą tarki lub blendera , a następnie wymieszać z ziemią w doniczkach. Wystarczy jedna łyżka stołowa nawozu na doniczkę, aby rośliny zaczęły czerpać korzyści z dobroczynnych składników pestki.

To prosty, ale skuteczny sposób na wprowadzenie do swojego domu ekologicznych rozwiązań. Co więcej, nawożenie roślin naturalnymi składnikami jest znacznie bezpieczniejsze dla zdrowia domowników, zwłaszcza gdy w domu są dzieci lub zwierzęta.