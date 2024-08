Nie wyrzucaj skórek z ogórków. Uratują brązowe hortensje

Odpowiednio zadbane hortensje potrafią zdobić tarasy i ogrody nawet do początku października. Niestety, rzadko dzieje się tak ze względu na nieprawidłową pielęgnację, która ma związek zarówno z podlewaniem, jak i brakiem stosowania odżywek czy kompostów. Jak uratować hortensje, gdy kwiaty zaczynają brązowieć, a liście usychać?

Jeżeli hortensje w ogrodzie zaczęły brązowieć, istnieje szansa, by je uratować. Kwiaty reagują tak najczęściej w momencie, gdy mają za sucho i nie były regularnie podlewane. Co zrobić, aby odzyskały swój urok?

Oprócz kompostu, warto pomóc hortensjom poprzez stosowanie domowych odżywek. Jedną z nich jest woda ze skórek z ogórków - bogata w mikroelementy - fosfor czy potas, które są niezbędne do prawidłowego rozwoju krzewu. Jak zrobić taką odżywkę?

Wszystko należy rozpocząć od obrania kilograma ogórków. Skórki wrzucić do słoika, zalać litrem wody, zakręcić i poczekać pięć dni. Po tym czasie odcedzić skórki, a pozostałą wodą podlać roślinę lub ją opryskać - zwłaszcza spody liści.

Do stworzenia gnojówki z pokrzyw potrzebujesz świeżych liści pokrzywy lub ususzonych (zebranych wczesnym latem) i wody. Kilogram liści należy pociąć i zalać go 10 litrami wody. Odstawić w cień, przykryć gazą i codziennie mieszać. Po 14-20 dniach, kiedy piana zniknie, gnojówka jest gotowa. W proporcjach 1:10 podlewamy ją raz na dwa tygodnie.

Rozsyp wokół hortensji. Będą kwitnąć jak szalone aż do jesieni

