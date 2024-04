Nie żałowała rozwodu. "Co ja za karę żyję?"

"Na początku ciągle uważałam, że rozwód to tragedia. A potem powiedziałam: Co ja za karę żyję? Nie ma zgodności charakterów, to nie można na siłę. To moje jedyne życie. Bisów nie ma. Trzeba życie przeżyć tak, żeby nie zrobić komuś krzywdy, ale maksymalnie z niego brać" - mówiła w wywiadzie dla "Rewii".