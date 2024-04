Ogromny błąd mieszkańców. Tak zostawiają informację dla złodziei

Nie zostawiaj kluczy w "umówionym" miejscu np. pod wycieraczką czy doniczką. Jeśli planujesz wyjazd, zostaw znajomym klucz do skrzynki pocztowej. Zalegająca poczta to sygnał dla włamywaczy. Jeśli mieszkasz samotnie, zainstaluj urządzenie zapalające światło z nadejściem zmroku lub wymień kilka żarówek w domu, które są sterowane przez bluetooth. W ten sposób przed przyjściem do domu będziesz mogła zapalić światło, co zmyli potencjalnego bandytę.