Nie zapomniała o rocznicy jego śmierci. Opublikowała poruszający post

24 stycznia to właśnie on był kierowcą pojazdu, w którym znajdowali się także Radosław Pazura oraz Filip Siejka. Goszcz rozpoczął manewr wyprzedzania, jednak nie zauważył nadjeżdżającego z naprzeciwka samochodu, z którym doszło do tragicznego w skutkach zderzenia czołowego. Gwiazdor serialu "Adam i Ewa" zginął na miejscu, osierocając przy tym córeczkę.