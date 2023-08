Nie zbieraj grzybów w tym miejscu. Grozi za to surowa kara

Specjalne licencje i wysokie mandaty

We Włoszech, aby zbierać grzyby, potrzebna jest licencja. W niektórych regionach uzyskuje się ją po zdanym egzaminie, w innych wystarczy uiścić opłatę. Zarówno we Włoszech, jak i we Francji posiadanie licencji poprzedzonej egzaminem jest konieczne jeśli planujemy zbierać trufle. Z kolei w Niderlandach masowe zbieranie grzybów jest traktowane jak kłusownictwo i grozi za to mandat do 4,5 tys. euro.