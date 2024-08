Nie zdążyli się pożegnać. Żona nad ranem odebrała telefon

Marek Frąckowiak i Ewa Złotowska byli małżeństwem przez 25 lat. Choć to była druga żona aktora, już po pierwszym spotkaniu wiedział, że to ta jedyna. Niestety los ciągle rzucał im kłody pod nogi. Razem jednak stawiali czoła wszelkim problemom.

Oboje mieli na swoim koncie wiele charakterystycznych ról. Ewa Złotowska realizowała się nie tylko jako aktorka teatralna i filmowa, ale również dubbingowa. To właśnie ona podkładała zresztą głos do kultowej "Pszczółki Mai". Marek Frąckowiak wystąpił z kolei w takich produkcjach jak m.in. w "Alternatywy 4", "07 zgłoś się" oraz "Dom".

W 2002 roku Ewa Złotowska uległa poważnemu wypadkowi samochodowemu. Dochodziła do zdrowia przez długie miesiące, a Marek wspierał ją, kiedy nie mogła poruszać się o własnych siłach. "Byłam zmasakrowana. Wychodzenie z choroby nie było łatwe. Miałam momenty załamania. Siłę, by dalej walczyć, dała mi miłość mojego męża" — podkreślała na łamach pisma "Retro".

Najtrudniejszy moment nadszedł jednak w 2013 roku, kiedy u Marka Frąckowiaka zdiagnozowano nowotwór kręgosłupa. Musiał poruszać się na wózku inwalidzkim. - Trochę gipsu wlano mi do kręgów, druty kobaltowe mnie usztywniają - mówił Frąckowiak w wywiadzie dla "Życia na gorąco".

Niestety, pojawiły się przerzuty. Szansą była chemioterapia, która początkowo przynosiła dobre wyniki. Jednak w maju aktor wrócił do szpitala.

Rano dostała telefon: "Przepraszam, czy to mieszkanie pana Marka Frąckowiaka? Rozmawiam z żoną? Pan Frąckowiak umarł" - powiedział mężczyzna drewnianym głosem, a ja wykrzyczałam: "Co?!", usłyszałam: "Niech się pani skupi! Nie zrozumiała pani? Umarł 6.20 rano". Zero empatii. Straszne! Jak zapowiedź, że pociąg odjeżdża o 6.20 rano. Nawet nie zdążyłam się z Markiem pożegnać - dodała.