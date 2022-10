Nie zgadniecie, z kim Smaszcz bawiła się tej nocy. Są zdjęcia

Paulina Smaszcz imprezuje na mieście

Wielkie wyjście to okazja do założenia zachwycającej stylizacji. Paulina Smaszcz w piątkowy wieczór ubrała czarną, cekinową suknię do ziemi z długim rękawem. Postawiła na dodatki w tym samym odcieniu - sandały z cienkim paskiem na obcasie i dosyć dużą torbę. Włosy tradycyjnie zaczesała do tyłu. Dziennikarka wybrała się do KAWAI ART GALLERY. To warszawska galeria sztuki, która skupia się na promowaniu sztuki współczesnej, POP-Artu, rzeźb oraz fotografii międzynarodowych artystów.