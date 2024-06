Nie żyje Francoise Hardy. Była ikoną lat 60.

Francoise Hardy zyskała sławę już jako 18-latka, gdy w 1962 roku światło dzienne ujrzała jej piosenka "Tous les Garcons et les Filles" i szybko stała się jedną z największych gwiazd kontrrewolucyjnego stylu yé-yé, którego przedstawicielki śpiewały lekkie, czasem melancholijne piosenki, poruszające bliskie młodzieży tematy. Hardy współpracowała z takimi twórcami, jak m,in. Serge Gainsbourg, Patrick Modiano, Michel Berger i Catherine Lara.

W wywiadzie udzielonym "Daily Mail" Hardy opowiedziała o swoim dzieciństwie w Paryżu. Była owocem romansu młodej dziewczyny z żonatym, starszym o 20 lat mężczyzną. Wyznała też, że ojciec nieczęsto ją odwiedzał, a matka musiała dużo pracować, by zapewnić im godne warunki do życia.

