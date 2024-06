Przed śmiercią wystosowała apel. "Mówcie o tym głośno"

Informację o śmierci Marzeny Kipiel-Sztuki zamieściła jako pierwsza w mediach społecznościowych jej koleżanka z planu "Świata według Kiepskich", Renata Pałys . Potwierdziła to także w rozmowie z Plejadą.

"Marzena bardzo długo chorowała i ja byłam w to zaangażowana. Dzisiaj rano o godz. 9:00 zmarła" - przekazała aktorka.

Marzena Kipiel-Sztuka zmarła w wieku 58 lat. Przez bardzo długi czas chorowała na depresję, czego nie ukrywała w rozmowach z mediami. W jednej z nich wystosowała specjalny apel, by nigdy nie bać mówić się o swojej chorobie i zgłaszać się po pomoc.

Po śmierci drugiego męża, Przemysława Buksakowskiego, który zmarł 10 stycznia 2009 roku, podjęła leczenie w ośrodku psychiatrycznym. Powrót do zdrowia zajął jej kilka lat.

Zapraszamy na grupę FB - #Samodbałość. To tu będziemy informować na bieżąco o wywiadach, nowych historiach. Dołączcie do nas i zaproście wszystkie znajome. Czekamy na was!