Nie żyje uczestniczka "AlkoMaster". Miała 24 lata

Trzy miesiące temu trafiła do szpitala

Tuż po swoim udziale w pierwszej edycji "AlkoMaster", czyli zawodów picia alkoholu na czas, w których udział wzięli także Don Kasjo, Maluba z "Projektu Lady" oraz Ewelona z "Warsaw Shore", Mia Nesti Baka trafiła do szpitala. Powodem miały być silne wymioty, zapalenie płuc i gorączka. 24-latka twierdziła wówczas, że ktoś dosypał jej czegoś do alkoholu. Jak przekazała na swoim profilu na Instagramie, w efekcie doszło do uszkodzenia wątroby.