Nie żyje uczestniczka "Naszego nowego domu". Jej wnuczka została sama

Po śmierci Urszuli opiekę nad 14-letnią obecnie Gabrysią przejęła pani Anna. Warunki w jej domu były jednak bardzo złe, przez co nabawiła się astmy. Straciła również źródło utrzymania, jakim był bar. Wtedy pojawiła się ekipa "Naszego nowego domu" z Katarzyną Dowbor na czele, która podjęła się remontu i "uratowała" panią Annę oraz jej wnuczkę.

O powrót do zdrowia walczyła do samego końca. Jak na razie nie podano informacji, co stanie się z Gabrysią po śmierci babci.