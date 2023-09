Niebezpieczna choroba dotarła do Polski. Zagrożone psy

Hepatozoonoza to choroba odkleszczowa, która jeszcze do niedawna występowała na terenie Polski jedynie epizodycznie. W 2021 roku stwierdzono jeden przypadek zachorowania, od tamtego czasu ich liczba stale rośnie. Hepatozoon canis to pasożytniczy pierwotniak przenoszony przez brązowego kleszcza psiego, który występował wcześniej głównie w basenie Morza Śródziemnego. Wraz z postępującym ociepleniem klimatu rozszerzył rejon bytowania, docierając również do Polski.