"Niebieski bałwanek". Dorota Gardias odstawiła elegancję na bok

Żółta kropka nad "i"

Jakby tego było mało, Dorota Gardias wsunęła na głowę czapkę w kolorze słońca, tworząc niebiesko-żółtą kombinację. Może to czysty przypadek, tęsknota za latem, inspiracja flagą Szwecji, a może znak solidarności z logo stacji telewizyjnej – trudno powiedzieć. Z pewnością stylizacja gwiazdy tryska energią i przyciąga uwagę. Chociaż łączenie niebieskości z żółtkiem nie należy do ulubionych połączeń znawców mody, to fanom Doroty Gardias przypadło do gustu: