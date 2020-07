Niebieskie paznokcie na lato 2020. Inspiracje z Instagrama

Aby ułatwić wam poszukiwanie modnego mani na lato 2020, zebrałyśmy aż 10 pomysłów na to, jak pomalować paznokcie. W galerii znajdziecie propozycje stylizacji paznokci na lato 2020 z wykorzystaniem takich odcieni, jak: baby blue, navy blue czy kobalt, które perfekcyjnie wpisują się w aktualne trendy. Zwróćcie również uwagę na wzorki - to one (obok niebieskiego mani) tego lata królują na paznokciach.