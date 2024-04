"Niech dadzą jej spokój". Babcia Oliwii Bieniuk broni wnuczkę

"Ani nie ma już prawie dziesięć lat. (...) Moja wnuczka skupia się na nauce, więc przypominanie jej, że jest córką Przybylskiej nie jest właściwe. Uczy się, mieszka z daleka od domu i na pewno tęskni, bo odczuwamy to, jak przyjeżdża do nas. Szymon z kolei skupia się na maturze i być może wyjedzie za granicę, by kontynuować naukę. Dzieci ma się do pewnego momentu, a potem idą własną ścieżką i każdy powinien robić to, co chce" - czytamy w ShowNews.