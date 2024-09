Niedoszły teść Diany oskarżony o gwałty. Syn zabrał głos

W materiale BBC pięć kobiet opowiedziało o gwałtach i napaściach seksualnych, których miał dopuszczać się Mohamed Al-Fayed. Pokrzywdzonych ma być jednak więcej. Kobiety założyły stronę internetową, aby ułatwić kontakt innym ofiarom miliardera. Do 20 września 2024 roku, kiedy w Londynie odbyła się konferencja prasowa w tej sprawie, zgłosiło się aż ich 37.

Do sprawy odniósł się syn miliardera, Omar. Mężczyzna przekazał w oświadczeniu, że jest "przerażony" oskarżeniami o molestowanie seksualne wysuwanymi przeciwko jego zmarłemu ojcu.

"Skala i jawność zarzutów są szokujące i poddają w wątpliwość moje pełne miłości wspomnienia o nim" - czytamy. - "To, w jaki sposób ta sprawa mogła być ukrywana przez tak długi czas i na tak wiele sposobów, budzi dalsze niepokojące pytania".

"Przez całą historię ludzie na stanowiskach władzy byli zbyt często chronieni przed konsekwencjami swoich działań, a sprawiedliwość często była opóźniana lub odmawiana tym, którzy cierpieli" - zaznaczył Omar Al-Fayed. - "Zdecydowanie wierzę, że każdy uznany za winnego tak nagannych działań, w tym za ułatwianie, umożliwianie lub pomaganie w ich ukrywaniu, niezależnie od ich statusu, musi zostać pociągnięty do odpowiedzialności".

