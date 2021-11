"Niektórzy jak króliki się rozmnażają, bo pińćset plus leci" Wyższe socjale, wyższe ceny i coraz wyższy mur w społeczeństwie

- Stałam w kolejce do kasy i za plecami usłyszałam, że "niektórzy jak króliki się rozmnażają, bo pińćset plus leci, a my musimy za to płacić". Obejrzałam się i zobaczyłam kobietę, która patrzyła mi prosto w twarz i widać szukała konfliktu. Powiedziałam, żeby lepiej zamilkła jeśli ma zamiar mnie obrażać przy dzieciach. Niestety to nie tylko nie pomogło, ale dodatkowo nakręciło dyskusję. Inni stali jak słupy, nic nie mówiąc, obsługa także. Najbardziej wkurzyło mnie to, że świadkiem zdarzenia były moje dzieci, a to już trudno puścić płazem. W tym roku szkolnym to już druga taka sytuacja - mówi Martyna stwierdzając, że jej zdaniem waleczność o idee kończy się w zaciszu domowym, gdzie każdy uprawniony bierze, co dają.