Zgłosiła się do urzędu pracy. Niestety, nikt jej nie pomógł

Było mi przykro. Zniechęciło mnie to do wszystkiego. Kiedy przez dłuższy czas nie możesz znaleźć pracy, to tracisz chęć do życia, nic ci się nie chce. Czujesz się bezużyteczna i do kitu. W dodatku słyszysz od ludzi uwagi w stylu: "Jak to nie może pani znaleźć pracy? Widocznie pani nie chce". Człowiek myśli sobie, że skoro nikt go nie chce do pracy, to może jest do niczego. Przed depresją uchroniło mnie chyba tylko to, że mam psa, musiałam więc wychodzić z nim na spacer, nakarmić go. Ta rutyna nie pozwoliła mi zwariować.