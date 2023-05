Niemal każdy bierze go na spacer. A on wabi kleszcze jak magnes

Wyczekiwana przez wszystkich wiosna to czas, który chętnie spędzamy na świeżym powietrzu — w ogrodzie, na działce, w lesie czy na łące. Niestety, to właśnie w tych miejscach najczęściej możemy spotkać kleszcze, które są niebezpieczne zarówno dla ludzi, jak i zwierząt. Co więcej, okazuje się, że popularny przedmiot działa na nie jak wabik.