Niemiecka it-girl w najbardziej spektakularnej sukni festiwalu w Cannes. Kim jest Leonie Hanne?

Przygotowania do wyjścia na canneński czerwony dywan trwają kilka miesięcy. Najwięksi światowi krawcy dwoją się i troją, by to ich projekty zostały wybrane przez gwiazdy na festiwalowe premiery. To promocja warta miliony dolarów. Od lat wśród festiwalowej publiczności, oprócz ikon kina, znajdują się także osobistości świata sportu, biznesu, a także influencerzy. Zaproszenie na festiwal otrzymała między innymi niemiecka it-girl, Leonie Hanne, która od lat słynie z nietuzinkowych stylizacji.