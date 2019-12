WP Kobieta Poczta WP Pilot Program TV Menu Moda

Najnowsze Popularne Moda Uroda Ludzie #ŻYĆLEPIEJ Wideo Najnowsze Popularne Materiał Partnera Moda + 3 bluzyzimapolskie marki modowe wczoraj (16:30) Niepowtarzalny design - nowa kolekcja ZIMNO W zależności od tego czy chcemy się wyróżnić na stoku, przyjemnie się otulić w chłodny poranek czy aktywnie spędzić dzień warto zaopatrzyć się w modną bluzę hoodie. Najnowsza propozycja ZIMNO zachwyca bogactwem modnych printów naniesionych na bestsellerowe modele bluz z kapturem. W kolekcji nie zabrakło również wyczekiwanych nowości doskonale oddającym ducha marki. Przyjrzyjmy się zatem bliżej, co ZIMNO przygotowało na sezon 2019/2020.

Modne i niepowtarzalne wzornictwo Uwielbiane przez lojalnych klientów marki, wydłużone bluzy hoodie doczekały się kolejnych odsłon. W najnowszej kolekcji twórcy marki ZIMNO proponują sześć nowych wariantów hoodiesów. Pojawiły się niepowtarzalne motywy florystyczne dedykowane nie tylko dziewczynom. Również świadome najnowszych trendów chłopaki z powodzeniem mogą nosić bluzy we wzory roślinno-kwiatowe. Do wyboru są trzy rodzaje wzorów tj. łąka polnych kwiatów, egzotyczne monstery w zestawieniu z różem oraz kwiaty peonii na ciemnozielonym tle. Pierwszy wzór to drukowany miks kolorowych polnych kwiatów przełamany szarymi dodatkami w postaci ściągaczy. Podszewka drukowana w motywy choinek znane wszystkim z logo brandu. Drugi z dostępnych wzorów to utrzymany w utrzymujących się od kilku sezonów tendencjach, duet liści monstery i delikatnego pudrowego różu. Całości dopełniają pasujące kolorystycznie ściągacze. Nowoczesny motyw, który zagościł na bluzie ZIMNO, z pewnością spodoba się wszystkim fankom rajskich plaż. Trzeci wzór to nasycony róż kwiatów róż na ciemnym tle uzupełniony ciemnozielonymi ściągaczami. Wzory kwiatowe znakomicie dopełnią sportowy look dodając mu odrobinę nonszalancji. Niepowtarzalny design sprosta nawet wymagającym osobom. Stonowane printy dla minimalistów ZIMNO przygotowało również coś dla fanów klasyki. Bestsellerowa różowa bluza hoodie w delikatny wzór czarnych krzyżyków zyskała młodszą siostrę w kolorze miętowym. Chłodna, rozbielona zieleń jest jednym z najmodniejszych odcieni lansowanych na stokach w sezonie 2019/2020. Zestawiona z czarnym dołem i srebrnymi dodatkami pozwala uzyskać mroźną stylizacje w sam raz na deskę lub spacer po lesie. Klasyka pozostaje zawsze na czasie, dlatego kolejną propozycją marki w nowej kolekcji jest szara i granatowa bluza hoodie. W sam raz dla chłopaków i dziewczyn ceniących tradycyjną paletę barw. Dodatkowo na bluzie naniesiony został kultowy print choinek widocznych w logo marki, dodając całości nowoczesnej lekkości. Ta bluza z kapturem sprawdzi się na co dzień, jak i podczas szusowania na stoku. Ridery w nowych barwach Pojawienie się w zeszłym sezonie nowej bluzy wywołało niemałe poruszenie. Bluza Rider o krótszym kroju w tym sezonie pojawia się w dwóch uniwersalnych i lubianych przez fanów mody casualowej kolorach. Szarość stała się nową czernią, jednak posiada znacznie więcej zalet. Nie tylko pozwala tworzyć stonowane zestawy, połączona z intensywnymi barwami wprowadza zdecydowanie więcej harmonii w stylizacji. Dzięki temu szara bluza Rider przyda się każdemu, kto ceni neutralne barwy, ale również nie brakuje mu fantazji w tworzeniu odważnych looków. Drugi z dostępnych odcieni, musztarda będzie pasował nie tylko z czernią. Równie dobrze będzie wyglądał z szarym i czerwonym. Model Rider z powiększonym kapturem bez problemu zmieści kask, a wydłużona stójka ogrzeje szyję nawet przy większych podmuchach górskiego wiatru. Nic dziwnego, że bluza jest uwielbiana przez wszystkich wielbicieli zimowych szaleństw, ale idealne także do miasta na chłodniejsze dni. Ciepło i unikalny design Wisienką na torcie jest całkiem nowa propozycja w ofercie marki. Bluzo-kurtka w czerwono-czarną kratkę nie tylko zapewni ciepło podczas mroźnych dni. Już sam kolor wizualnie ogrzeje każdego zmarzlucha. Klasyczny lumberjack spodoba się nie tylko nowoczesnym drwalom. Także ceniące uniwersalne printy, aktywne dziewczyny z chęcią zaopatrzą swoja zimową garderobę w kurtkę marki ZIMNO. Dlaczego bluzo-kurtka jest doskonała na stok i na co dzień? Posiada grubą podpinkę, praktyczne kieszonki zapinane grawitacyjnie na wszystkie niezbędne akcesoria, kaptur z możliwością odpięcia, solidne napy oraz suwaki. Nowa kolekcja ZIMNO bazuje na sprawdzonych modelach. Łącząc je z niepowtarzalnymi printami pozwala na tworzenie wielu ciekawych stylizacji, idealnych zarówno na stok, jak i na długie apres-ski.