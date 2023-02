Niesłusznie zapomniana zupa. Babcia gotowała ją codziennie

Po tym czasie do zupy należy dodać zasmażkę - mogą to być dwie łyżki mąki dodane do dwóch łyżek roztopionego na patelni masła, całość należy podsmażać przez około 2-3 minuty, cały czas mieszając. Potem najlepiej wlać na patelnię kilka łyżek zupy, dokładnie wymieszać, dodać do garnka z zarzutką i wymieszać.