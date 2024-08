W Sopocie jest aktualnie gwarno jak nigdy. I to nie tylko za sprawą Top Of The Top Sopot Festival, ale również ze względu na jesienną ramówkę TVN , która została zaplanowana na środę, 21 sierpnia. Ściankę "odhaczyli" już prowadzący "Dzień Dobry TVN", uczestnicy kolejnej edycji "Azji Express" czy nowe twarze stacji, a mowa tu np. o Izabelli Krzan i Joannie Koroniewskiej .

Na konferencji ramówkowej pokazała się także Malwina Wędzikowska , choć zgodnie z informacjami podanymi przez Wirtualne Media, drugi sezon programu "The Traitors. Zdrajcy" pojawi się na antenie dopiero w 2025 roku . Jak prowadząca tajemniczego show ubrała się na ramówkę? Jak zwykle... osobliwie. Zdecydowanie nie ma tu powodów do zachwytów.

