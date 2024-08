W tym tygodniu w Sopocie zaroiło się od gwiazd ze względu na Top Of The Top Sopot Festival i inne wydarzenia organizowane przez stację TVN. Nad morze ściągnęła też Malwina Wędzikowska. Na ściance pokazała się w osobliwej stylizacji. Główną rolę odegrała spódniczka w wersji mikro.

Malwina Wędzikowska została gwiazdą stacji TVN za sprawą prowadzenia programu "The Traitors. Zdrajcy". Wiemy już, że powstanie drugi sezon tajemniczego show, ponieważ od maja prowadzone są castingi. Jak podają Wirtualne Media, nowe odcinki ukażą się na antenie dopiero w 2025 roku.

Nie mniej, Malwina Wędzikowska nie daje o sobie zapomnieć. We wtorkowy wieczór bawiła się na Top Of The Top Sopot Festival. Najpierw jednak zaprezentowała się na ściance. Prezenterka znana jest z dość odważnych wyborów modowych, a ten nie był wyjątkiem. Lecz tym razem nie poszła w stronę ekstrawagancji. Postawiła natomiast na obcisłe i kuse elementy garderoby. Jej look z pewnością nie każdemu przypadnie do gustu.

Odważny wybór Malwiny Wędzikowskiej

Malwina Wędzikowska włożyła biały top bez ramiączek, za to z usztywnioną górą. Zestawiła go z mikrospódniczką o odrobinę asymetrycznym fasonie. Z powodzeniem połączyła w ten sposób miękkie i zarazem elastyczne tkaniny, które przylegają do ciała i efektownie się marszczą. Choć nie każda kobieta zdecydowałaby się na tak odważny duet, to trzeba przyznać, że stylizacyjnie nie ma tu nic do zarzucenia.

Malwina Wędzikowska w topie i mikro spódniczce © AKPA | Piotr Matusewicz

Chciała wydobyć z siebie seksapil?

Stylizacja została uzupełniona za pomocą masywnych kolczyków oraz czarnych, dość nietypowych sandałków z paseczkami oplatającymi kostki i duże palce u stóp.

Jak wam się podoba Wędzikowska w takiej odsłonie? My jesteśmy na tak, choć nie jest to najlepszy outfit w jej wykonaniu. Tym razem prowadząca "The Traitors" chyba wolała być bardziej "sexy" niż "fashion".

Malwina Wędzikowska zagościła w Sopocie © East News | Piotr Matusewicz

