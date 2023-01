Nietypowa kolęda w Poznaniu. Trwała cztery godziny

Tradycyjnie po świętach Bożego narodzenia w Kościele katolickim rozpoczynają się odwiedziny duszpasterskie potocznie zwane kolędami. Księża chodzą wtedy od domu do domu i odwiedzają wtedy swoich parafian. Zwykle tego typu spotkanie, ze względu na ilość odwiedzanych konkretnego dnia rodzin, trwa kilkanaście minut, a po modlitwie i krótkiej rozmowie, duchowny udaje się do kolejnego mieszkania. Zupełnie inaczej odbyło się to w jednaj z poznańskich parafii.