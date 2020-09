Niewolnica Isaura. Jak dziś wygląda aktorka Lucelia Santos?

Nic więc dziwnego, że gdy aktorzy serialu – Lucelia Santos i Rubens de Falco – przyjechali do Polski, witano ich po królewsku. To było istne szaleństwo, które zdawało się przytłaczać aktorską parę. Lata mijały i dziś młodsze pokolenia spytane o "Niewolnicę Isaurę", zapewne nie umiałyby odpowiedzieć. Pewnie bliższy jest im "Zbuntowany Anioł" czy "Luz Maria", których aktorki również wzbudzały sensację. Ale pierwsza była Lucelia Santos.

Lucelia Santos – "Niewolnica Isaura"

W 2014 r. Polakom o tej brazylijskiej aktorce przypomniała Kate Rozz, czyli była żona Piotra Adamczyka. Podczas zdjęć do swojego filmu dokumentalnego miała okazję przeprowadzić z nią wywiad. – Może nie wszyscy dziś ją znają, ale ci co tak, to zapewne pamiętają 'Niewolnicę Isaurę' i wiedzą, że to Lucelia Santos. Udało mi się z nią spotkać po latach i porozmawiać " – pisała wtedy pod wspólnym zdjęciem i wyglądała na zachwyconą, że spotkała tę żywą legendę.