Niezawodny sposób na mole. Już nigdy nie wrócą

Jak pozbyć się moli spożywczych z domu?

Co gorsza, przenoszą się z miejsca na miejsce, przez co w krótkim czasie możesz znaleźć je w niemalże każdym opakowaniu, które znajduje się w szafce. Jeśli chcesz się ich pozbyć, wyjmij wszystkie suche produkty. Następnie, sprawdź, w których znajdują się larwy szkodników. Nie nadają się one do ponownego spożycia, bowiem mole pozostawiają w nich swoje pajęczyny, a także odchody i dlatego też trzeba je wyrzucić. Czystą żywność przesyp do dokładnie umytego plastikowego bądź szklanego opakowania.