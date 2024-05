Niezawodny trik z nakrętką. Koniec z mozolnym obieraniem czosnku

Czosnek świetnie sprawdza się jako przyprawa do wielu potraw, a także jako składnik zup czy sosów. Podczas obierania dwóch lub trzech ząbków rozprawienie się z łupinkami nie jest dużym problemem. Znacznie gorzej, gdy szykujemy się na przyjęcie sporej ilości gości i planujemy jako dodatek przygotować np. sos czosnkowy.

Jedną z najczęściej stosowanych praktyk przy obieraniu czosnku jest rozgniecenie go płaską częścią noża. W ten sposób bez większego problemu możemy oddzielić łupinę od jej zawartości. Ta metoda przydaje się jednak gdy nie przeszkadza nam naruszenie struktury czosnku.

Na samym początku należy namoczyć ząbki czosnki w misce z ciepłą wodą przez 10-15 minut. To spowoduje, że lupina zmięknie, a jej zawartość będzie łatwiejsza do wydobycia. Teraz wystarczy sięgnąć po nakrętkę od plastikowej butelki i podważyć łupkę jej krawędzią. Rób to od strony szypułki czosnku.