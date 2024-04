Genialny patent na ogórki małosolne. Zrobisz je ekspresowo

Ogórki małosolne to klasyka polskiej kuchni, która nigdy się nie nudzi. To smak lata zaklęty w ogórku. Można zjeść ich naprawdę wiele i wciąż nie mieć dość. Ich wyjątkowy, słono-kwaśny smak wciąga już od pierwszego kęsa. Przygotowanie ogórków małosolnych jest naprawdę proste, jednak na efekty trzeba czekać.

Ten proces można przyśpieszyć. Wystarczy, że wypróbujesz metodę "na sucho", a ogórki będą gotowe jeszcze tego samego dnia. Jak przygotować ogórki małosolne "na sucho"?

Jak zrobić dobre ogórki małosolne?

Ogórki małosolne pojawiają się w sklepach czy na targach już na przełomie maja i czerwca, na początku sezonu ogórkowego. Kosztują ok. 20-25 zł za kilogram. To dość dużo, zważywszy na fakt, że samodzielne przygotowanie ogórków to koszt ok. 10 złotych.

Dalsza część artykułu pod materiałem wideo

Jak zrobić dobre ogórki małosolne? Zaopatrz się w twarde, jędrne ogórki gruntowe, czosnek, ziele angielskie, koper i korzeń chrzanu. Przydadzą się także liście dębu bądź porzeczki. Ogórki należy umyć i włożyć je do czystego, wyparzonego słoika, a następnie zalać je solanką. Na końcu wystarczy włożyć do nich czosnek, koper, ziele angielskie i chrzan. Po kilku dniach ogórki będą gotowe. Nie chcesz tyle czekać? Wypróbuj przepis na ekspresowe ogórki małosolne, które będą gotowe po kilku godzinach leżakowania w lodówce.

Ekspresowe ogórki małosolne to hit. Zrobisz je w kilka chwil

Przygotowanie ekspresowych ogórków małosolnych jest banalnie proste. Jak je zrobić? Umyj ogórki w zimnej wodzie. Osusz je i odetnij z nich końcówki — to przyśpieszy proces fermentacji. Wyciągnij duży worek strunowy i włóż do niego ogórki. Dodaj obrany korzeń chrzanu, pęczek kopru, cztery liście laurowe, cztery ziela angielskie, łyżkę nasion gorczycy, pięć ząbków czosnku i dwie łyżeczki soli.

Zamknij woreczek strunowy i dokładnie rozprowadź sól po ogórkach. Tak przygotowane ogórki włóż do lodówki na co najmniej cztery godziny. Po czterech godzinach wyciągnij woreczek i pozostaw go w temperaturze pokojowej na całą kolejną dobę. Następnego dnia będą już gotowe do spożycia.

Zapraszamy na grupę FB - #Samodbałość. To tu będziemy informować na bieżąco o wywiadach, nowych historiach. Dołączcie do nas i zaproście wszystkie znajome. Czekamy na was!