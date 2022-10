Nieziemska sukienka Aleksandry Szwed. Na oklaski zasługuje jej kolor i krój

Choć mężczyzna zginął, do rodziny regularnie przychodzą kartki i paczki. Młody chłopak podejrzewa jednak, że to nie ojciec jest ich nadawcą. Pewnego dnia, podczas seansu "Pogardy" Jeana-Luca Godarda, Adam przenosi się do garderoby młodej Brigitte Bardot i zaczyna poznawać jej świat.