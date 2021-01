Niezwykłe zdjęcie. Fotograf uchwycił zaskakujące ujęcie z kenijskiego rezerwatu

Jedno z ostatnich zdjęć zrobionych przez Ajafara na pierwszy rzut oka wydaje się przerażające. Dopiero po uważnym przyjrzeniu się fotografii można dostrzec, że przedstawione na ujęciu dzikie koty idealnie ustawiły się do obiektywu.

Perfekcyjnie uchwycony moment

Zdecydowanie jednym z najbardziej mrożących krew w żyłach zdjęć z kotami w roli głównej jest to, na którym widać lwa i geparda. Co w nim niezwykłego? Ajafar poczekał na dogodny moment i nacisnął spust migawki w chwili, gdy wydaje się, że głodny lew pożera geparda, a właściwie jego głowę. Dopiero po wnikliwym przyjrzeniu się zdjęciu widać, że to tak naprawdę iluzja optyczna – lew wygląda, jakby ziewał, a w tle siedzi gepard.