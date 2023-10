Nigdy nie jedz dyni, która tak smakuje. Skutki są opłakane

Nie każda dynia nadaje się też do jedzenia. Możemy to łatwo sprawdzić, próbując jej smaku. Jeśli jest gorzki, nie kontynuujmy jedzenia i natychmiast ją wyrzućmy. To znak, że dynia zawiera w sobie toksyczną kukurbitacynę. Jej spożycie grozi tzw. "zespołem toksycznego kabaczka" lub "zespołem trującej dyni". Najczęstsze objawy to wymioty, biegunka i ból brzucha. Bywają jednak poważniejsze konsekwencje - Philippe Assouly, francuski dermatolog, opisał przykłady kobiet, które po zjedzeniu gorzkiej zupy dyniowej całkowicie wyłysiały. Znany jest także przypadek 79-latka z Niemiec, który zmarł po zjedzeniu dania z gorzkiej cukinii, również zawierającej kukurbitacynę.