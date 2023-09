Widzisz "kurz" na śliwkach? Mało kto ma świadomość, co oznacza

To właśnie we wrześniu mamy w Polsce sezon na śliwki - zakupione w tym miesiącu będą najsłodsze. Część z nas ma też pewnie własne owocujące drzewa w przydomowych ogrodach lub sadach. Na co jednak mają zwracać uwagę te osoby, które po śliwki wybierają się do sklepu bądź na targi? Dziś przyglądamy się bliżej białemu nalotowi, który jest obecny na wielu okazach śliwki.