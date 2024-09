Nigdy nie jedz takich ziemniaków. Są trujące

Ziemniaki pojawiają się praktycznie na każdym polskim stole. Są dodawane nie tylko do zup i sałatek, ale często stanowią także podstawę drugich dań. Nie wszystkie są jednak odpowiednie do zjedzenia. Podpowiadamy, których ziemniaków nie należy spożywać.

Solanina to toksyczny związek chemiczny, który może prowadzić do zatrucia, objawiającego się mdłościami, wymiotami, biegunką, a w skrajnych przypadkach nawet halucynacjami czy śpiączką.

Trwa głosowanie w plebiscycie #Wszechmocne. Kliknij w baner poniżej, by oddać głos na swoją Wszechmocną!

Jak jest natomiast w przypadku kiełkujących ziemniaków? Jak wiadomo, takie ziemniaki są często wynikiem zbyt długiego przechowywania. Dla niektórych osób jest to jednak sygnał, że nie są już odpowiednie do spożycia, podczas gdy inni nadal je konsumują, po uprzednim usunięciu kiełków. Która z tych grup ma rację?

Wrzuciła ziemniaki do pralki. Jest zachwycona efektem

Wrzuciła ziemniaki do pralki. Jest zachwycona efektem

Zapraszamy na grupę FB - #Wszechmocne. To tu będziemy informować na bieżąco o terminach webinarów, wywiadach, nowych historiach. Dołączcie do nas i zaproście wszystkie znajome. Czekamy na was!