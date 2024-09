Wrzuciła ziemniaki do pralki. "Chyba postradałaś zmysły"

W mediach społecznościowych można znaleźć wiele ciekawych patentów dotyczących gotowania czy utrzymywania porządku. Internauci określili je mianem "cleantoków". Filmy z tym hasztagiem zostały odtworzone ponad 50 bilionów razy.

Alona Loewen jest influencerką, która publikuje filmiki związane ze sprzątaniem i gotowaniem. Jej profil obserwuje ponad 206 tys. osób. Jedna z ostatnich publikacji wywołała wiele kontrowersji." To dlatego rodzice mówili, żeby nic nie jeść w innych domach" - czytamy w komentarzach.

Dalsza część artykułu pod materiałem wideo

Pokazała jak umyć ziemniaki. "Chyba postradałaś zmysły"

Ziemniaki to jedne z najpopularniejszych warzyw. Choć są smaczne, zdrowe i tanie, mało kto lubi je myć czy obierać. Loewen pokazała sposób, który miał to ułatwić. Zdaniem influencerki ziemniaki wystarczy włożyć do pralki razem z druciakiem, wlać odrobinę detergentu, a następnie nastawić płukanie. Po zakończonym cyklu bulwy są czyste i gotowe do obróbki termicznej.

Filmik stał się viralem. Choć obejrzano go ponad 53 miliony razy, nie spotkał się z aprobatą. "Tylko ja miałam nadzieję, że po umyciu nie będzie na nich skórki?", "Jeśli włożę do pralki zeszyt i długopis, to zrobi za mnie pracę domową?, "To marnowanie czasu, prądu i wody. Po prostu nie", "Chyba postradałaś zmysły" - czytamy w komentarzach.

Jak domyć ziemniaki?

W sklepach można znaleźć kilkanaście różnych odmian ziemniaków. Część z nich jest myta, podczas gdy inne są ubrudzone ziemią. Jak pozbyć się resztek zanieczyszczeń? To bardzo proste. Bulwy należy umieścić w dużej i głębokiej misce, a następnie zalać je zimną wodą z dodatkiem 3-4 łyżek soli. Na końcu wystarczy energicznie zamieszać je ręką i pozostawić tak na 2-3 minuty. Sól zadziała niczym peeling i pozbędzie się zabrudzeń.

