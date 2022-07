Nigdy nie kupuj ubrań z tego materiału. Powodów jest kilka

Oprócz faktu, że nie jest to wytrzymały materiał. Specjaliści zwracają uwagę na inne wady akrylu. Wykonane z niego ubrania nie zapewniają termoregulacji, przez co w sweterku czy bluzie będziemy szybciej się pocić. Przy produkcji wyrobów z akrylu cierpi też nasze środowisko - w wyniku obróbki chemicznej wydzielają się szkodliwe substancje, które mogą trafić m.in. do wód gruntowych.